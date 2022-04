Zomertijd: komende nacht klok één uur vooruit

za 26 maart 2022 12.25 uur

BURGUM - Komende nacht wordt de klok één uur naar voren gezet en begint de zomertijd. Met het verzetten van de klok is het morgenochtend langer donker. In de avond is het vanaf morgen juist een uur langer licht en wordt het pas tegen half negen donker.

De zomertijd begint in de nacht van zaterdag 26 op zondag 27 maart. Dit betekent dat de klok om 02.00 uur een uur vooruit gaat. De zomertijd heeft te maken met het besparen van energie. In de jaren 70 was er een grote oliecrisis in de wereld. Om economische redenen werd de zomertijd opnieuw ingevoerd.

Poll: Ben je voor of tegen de zomertijd?

Zomertijd moet standaard worden 31,9%

Wintertijd moet standaard worden 36,2%

Het moet blijven zoals het is 31,9%

47 stemmen - poll is beëindigd