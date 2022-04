Dit is het goedkoopste alternatief om de Formule 1 live te kijken

za 26 maart 2022 10.00 uur

LEEUWARDEN - Voor Max Verstappen fans was afgelopen F1 weekend een teleurstelling. Gelukkig zijn we pas net begonnen en zijn er nog genoeg races in 2022 waarin de Red Bulls kunnen laten zien dat zij de beste zijn.

Dit weekend staat de GP van Saoedi-Arabië op het programma. De race start op zondag 27 maart om 19:00 Nederlandse tijd. De meeste mensen kijken via het nieuwe streamingsplatform van Viaplay. Een abonnement is met een standaardtarief van 13,99 euro per maand echter behoorlijk prijzig.

Het goede nieuws?

Er is een veel goedkoper alternatief om live Formule 1 te volgen. Bekijk hier het stappenplan voor een uitleg of lees hieronder verder.

Livestream via VPN

In een paar Europese landen, zoals Luxemburg en Oostenrijk worden de vrije trainingen, kwalificaties en races van de F1 live uitgezonden op het internet. Dit gebeurt met behulp van een openbare, officiële livestream in HD-kwaliteit.

Het probleem?

De beelden zijn alleen te zien voor mensen uit het betreffende land. Je moet dus een bijvoorbeeld een Oostenrijks of Luxemburgs IP-adres hebben. Vanuit Nederland wordt de stream geblokkeerd.

Hier komt de VPN (Virtual Private Network) om de hoek kijken.

Met deze tool gooi je jouw Nederlandse IP-adres tijdelijk de deur uit en krijg je er een nieuw, anoniem IP-adres voor terug. Je kunt zelf het land kiezen waar het IP-adres vandaan moet komen.

Het resultaat is dat uitzendingen van buitenlandse tv-zenders ineens zichtbaar worden voor mensen uit Nederland.

Hoe werkt het?

Het werkend krijgen van een VPN voor de Formule 1 is heel gemakkelijk. Een handig stappenplan vind je hier.

Met deze gids weet je zeker dat alles goed werkt en je de juiste VPN-aanbieder hebt.

In het stappenplan staat bovendien welke livestreams je op dit moment het beste kunt kiezen. Dat kan namelijk nog wel eens veranderen, afhankelijk van waar de race wordt gehouden.

De livestream werkt trouwens gewoon op je smartphone, tablet, PC of laptop. Zolang je maar via een VPN-app bent verbonden met het juiste land. Ook op televisies die draaien op Android kun je een VPN installeren, zodat je kunt casten naar je tv. De VPN instellen op je router kan ook nog, al is dat meer voor gevorderden weggelegd.

Ben je uiteindelijk niet tevreden over de VPN? Dan kun je binnen 30 dagen je geld weer terugvragen.

Er zijn ook gratis VPN-diensten, al hebben die wel vaak beperkingen, zoals een datalimiet.