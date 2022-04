Man die auto's met keien bewerkte, was net uit huis gezet

vr 25 maart 2022 15.45 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (27) trok in de nacht van 24 op 25 april vorig jaar een spoor van vernielingen door zijn woonplaats. Met grote keien had de man autoruiten en winkelramen ingegooid. Hij was boos omdat zijn moeder hem het huis uit had gezet, zei de Drachtster vrijdag tegen rechter Mathieu van Linde.

Spoor van vernielingen

Bij zijn moeder had hij ook een ruit vernield. "Die van mijn moeder deed nog het meeste pijn", zei de Drachtster. Van de overige vernielingen had hij ook spijt. "Ik ken al die mensen niet eens en toch heb ik wat van ze vernield". Hij had letterlijk een spoor van vernielingen door zijn woonplaats getrokken.

Elektrische fiets gestolen

Hij had autoruiten ingeslagen, het raam van een erotiekshop, twee supermarkten, de ING-bank en de ruit van een bus van Qbuzz. Een paar dagen later had hij een elektrische fiets gestolen waarmee hij naar de Jumbo was gefietst, waar hij vervolgens blikken cola stal. Vervolgens pikte hij bij de Poiesz nog een pakje sigaretten.

Onder invloed van bier, cocaïne en wiet

In september vorig jaar had hij met een gestolen pinpas een paar maal contactloos gepind. Het leek alsmaar bergafwaarts te gaan met de Drachtster. In een gesprek met de reclassering gaf hij toe dat hij onder invloed was van bier, cocaïne en wiet. De laatste tijd lijkt er verbetering te komen.

Positieve ontwikkeling

De Drachtster wordt begeleid door het zogenoemde FACT Team, teams die mensen begeleiden met een psychiatrische aandoening en problemen op andere leefgebieden. Een gevangenisstraf zou die positieve ontwikkeling doorkruisen. Dat was wel wat de officier van justitie eiste: twee maanden cel: één maand voor de nieuwe feiten en een maand van een eerder voorwaardelijk opgelegde gevangenisstraf.

Forse stok achter de deur

De rechter maakte er een voorwaardelijke celstraf van vier maanden van. Het belangrijkste signaal dat Van Linde met die forse stok achter de deur wilde afgeven: “Dat u het niet meer moet doen”. De Drachtster moet verplicht contact houden met de reclassering, hij moet contact houden met het FACT Team en als hij in aanmerking komt voor beschermd wonen moet hij daaraan meewerken. Als hij al die dingen niet doet, dan komt de gevangenisstraf alsnog in beeld.