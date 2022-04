Rechter: man die buurman met panlat sloeg, handelde uit noodweer

vr 25 maart 2022 15.00 uur

LEEUWARDEN - Een 50-jarige inwoner van Damwâld werd vrijdag vrijgesproken van een mishandeling met een panlat. De man had bijna twee jaar geleden iemand met een panlat van zich afgeslagen. Rechter Kim de Groot oordeelde dat hij uit zelfverdediging had gehandeld.

Gedeelde toegangspad

De mishandeling vond plaats in Twijzel, in het bedrijfspand van de verdachte. De man deelt de oprit naar het pand met een buurman. De twee zouden al een poos overhoop liggen over het gedeelde toegangspad. Op 22 juli 2020 escaleerde de situatie.

“Heel fatsoenlijk gevraagd”

De buurman had volgens de Damwâldster de oprit geblokkeerd met een lading kozijnen. Toen de verdachte vroeg wanneer hij er weer langs kon, zou hij zijn getrakteerd op “een scheldkanonnade”. Op zijn beurt had de Damwâldster een auto op de oprit gezet. “Ik heb het heel fatsoenlijk gevraagd”, aldus de verdachte.

Tegen auto gedrukt

Daarop kwam er een reactie van de buurman. Die liep achter de verdachte aan het bedrijfspand in, hij zou de Damwâldster tot drie keer toe tegen een auto hebben gedrukt. Toen de man zijn vuist hief, sloeg de Damwâldster met een panlat van zich af.

Buitenproportionele actie

Officier van justitie Muriël van Dijk vond dat de Damwâldster degene is geweest die de boel had geprovoceerd. Door met de auto de oprit te blokkeren, was de man bepaald niet de-escalerend bezig geweest vond Van Dijk. Dat hij vervolgens met de lat van zich af had geslagen, was een buitenproportionele actie. De officier eiste een werkstraf van 40 uur.

“Kinderachtig gedrag”

Advocaat Tjalling van der Goot stelde dat de buurman bewust de confrontatie had gezocht. Zijn cliënt had uit noodweer gehandeld, vond Van der Goot. De rechter dacht er ook zo over: de verdachte mocht zich verdedigen, nadat de buurman achter hem aan was gelopen en hem tot drie keer tegen een auto had geduwd. De Damwâldster werd vrijgesproken. De rechter gaf hem nog wel mee dat het blokkeren van de oprit met een auto “ietwat kinderachtig gedrag” was.