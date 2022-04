93-jarige vrouw wordt wakker van inbreker naast bed

vr 25 maart 2022 07.23 uur

KOLLUMERZWAAG - Een 93-jarige bewoonster van een woning aan de Dominee Griffijnstrjitte is zich in de nacht van woensdag op donderdag rot geschrokken. Ze werd midden in de nacht wakker van een inbreker die naast haar bed stond.

Felle schijnsel van een zaklamp

Een week na de inbraak is de vrouw nog steeds enorm geschrokken. Ze werd in de nacht van woensdag 16 op donderdag 17 maart rond 03.00 uur wakker van gestommel in haar woning. Toen ze haar ogen opende, keek ze in het felle schijnsel van een zaklamp. De vrouw schrok enorm en sloeg alarm. De persoon die naast haar bed stond, vluchtte direct de woning uit.

Specifieke sieraden

De dader bleek te zijn vertrokken met een buit die bestond uit een portemonnee en een kistje met sieraden. In het kistje zaten een aantal vrij specifieke sieraden, waaronder een gouden ketting waaraan een gouden trouwring hangt. In de trouwring staat de inscriptie: "FFD 15-09-1927". Ook een zilveren speld met Zeeuwse knopjes en een zilveren armband met kleine Zeeuwse knopjes is opvallend.

Weet jij meer?

Mocht je meer van de inbraak weten, of weten waar de gestolen goederen zijn aangeboden of aangetroffen, neem dan contact op met de politie via 0900-8844.