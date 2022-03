Zin in een echte hamburger? Bestel hem bij Hamburger Expres

do 24 maart 2022 17.15 uur

DE WESTEREEN - Heb je zin in een echte hamburger welke op ambachtelijke wijze is gemaakt? Sindskort is de Hamburger Expres daarvoor het enige echte adres. In De Westereen worden ze gemaakt op een zogenaamde kamado, ambachtelijk gekruid, gegaard en gerookt op Europees eikenhout.

Naast een heerlijke hamburger staan op het menu ook spare ribs en een vers gemaakte aardappel kool salade. Het menu is beperkt zodat alle aandacht door de kok uitgaat naar het perfecte stukje vlees. De spare ribs worden 5 uur gegaard in de rook van Europees eikenhout.

Bezorgen in en rondom De Westereen

Mensen met de volgende postcodes hebben geluk en kunnen online bestellen en laten bezorgen bij Hamburger Expres: 9104, 9105, 9113, 9254, 9257, 9269, 9271, 9286, 9287, 9294, 9295, 9296, 9297, 9298

De hamburgers zijn op vrijdag en zaterdag tussen 16.00 uur en 20.00 uur te bestellen via www.hamburgerexpres.nl