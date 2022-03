Eis: 8 maand celstraf voor bestuurder (22) die op fietser inreed

do 24 maart 2022 13.30 uur

LEEUWARDEN - Was het een kwestie van bewust iemand van de sokken rijden, of wist de 22-jarige verdachte uit Kortehemmen even niet wat hij deed, toen hij op 11 juni vorig jaar in de Wilgen met zijn bestelbus een fietser aanreed? Op die vraag zal de rechtbank de komende twee weken een antwoord moeten vinden, er wordt op 7 april uitspraak gedaan.

Poging tot doodslag

Officier van justitie Ingrid Kluiter ging donderdag uit van een poging tot doodslag: door met zijn bestelbus op de fietser af te rijden, had de verdachte volgens de officier “de aanmerkelijke kans” op de koop toe genomen dat het slachtoffer zou komen te overlijden. De officier eiste een gevangenisstraf van 16 maanden waarvan de helft voorwaardelijk, plus een rijontzegging van een jaar.

Vriendengroep

De verdachte en de fietser kenden elkaar, ze maakten deel uit van dezelfde vriendengroep. Of ook weer niet helemaal: terwijl het slachtoffer een steeds prominentere positie innam in de vriendengroep, zou de verdachte steeds meer op de achtergrond zijn geraakt. Dat was niet de aanleiding tot het incident. Dat was een appje dat het slachtoffer naar de moeder van de verdachte had gestuurd.

Over zich heen laten lopen

De moeder belde met haar zoon over het appje, er zou in hebben gestaan dat het slachtoffer “interesse” in haar had. Daardoor raakte de verdachte 'getriggerd’. Er zou eerder iets soortgelijks zijn voorgevallen waar hij toen niets mee had gedaan. “Daar heb ik maanden last van gehad”, aldus de verdachte. De vorige keer had hij over zich heen laten lopen. “Ik dacht nee, niet weer”.

Black out

Hij belde zijn vader en reed naar het huis van het slachtoffer. Zijn vader probeerde het hem uit het hoofd te praten, tevergeefs. Toen hij de straat inreed waar het slachtoffer woont, zag hij de man in zijn richting fietsen. Daarna belandde hij, naar zijn zeggen, in een soort van black out. Honderd meter verderop werd hij “wakker”. “Het was alsof ik uit een droom ontwaakte”.

Slachtoffer was doodsbang

Toen hij omkeek, zag hij de fiets op de grond liggen. De spiegel van de bus lag eraf, de fietser was in geen velden of wegen te bekennen. Hij was een paar seconden “van de wereld” geweest, in paniek reed hij weg, naar zijn vader. “Ik dacht, straks ligt hij hier dood. Ik wist het even niet”, zei hij. Het slachtoffer was intussen een woning in gevlucht. De man was volgens de bewoonster doodsbang.

80 tot 90 kilometer per uur

Hoe hard hij heeft gereden, kon de verdachte alleen maar schatten. “Wel sneller als 30 (ter plaatse de maximumsnelheid – red.) maar ik weet het niet precies”. Tegen de politie zei hij dat hij wellicht per ongeluk het gas had ingetrapt in plaats van de rem. Het slachtoffer schatte dat de bestelbus met 80 tot 90 kilometer per uur op hem is afgereden. De bestuurder zou de snelheid nog hebben verhoogd terwijl hij op hem inreed. Het slachtoffer had een snijwond aan de arm en kneuzingen op de rug en op een been. De officier noemde het “een klein wonder” dat de man geen zwaarder letsel heeft opgelopen.

“Cocktail van emoties”

De verdachte was naar het slachtoffer toegegaan om te praten. “Ik had willen zeggen, misschien is het verstandig dat je hier niet mee verder gaat”. Toen hij eenmaal de straat inreed en het slachtoffer zag fietsen, werd het hem teveel. De verdachte: “Toen ik doorhad dat hij het was, viel ik even weg”. Hij heeft ADHD. Hij dacht zelf dat hij een black out kreeg door de combinatie van ADHD, adrenaline en emoties. Advocaat Peter Bonthuis sprak van “een cocktail van emoties”. Bonthuis vond dat poging tot doodslag niet kon worden bewezen.

“Een lastige jeugd”

De verdachte heeft volgens de reclassering “een lastige jeugd” gehad. Als de emoties en frustraties hoog oplopen, kan hij de neiging hebben om meteen iets te doen, stelde de reclassering vast. Hij is al aan een behandeling begonnen. “Dat gaat goed, ik heb er heel veel van geleerd”, aldus de verdachte. Nu gaat het weer goed met hem. “Ik ben gewoon happy, ik geef het leven een 10”.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.