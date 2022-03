47 hennepkwekerijen opgerold in 2021

do 24 maart 2022 09.29 uur

BURGUM - In Friesland zijn in 2021 in totaal 47 hennepkwekerijen opgerold waarbij sprake was van energiediefstal. Dat heeft Liander bekendgemaakt. In heel Nederland werden in totaal 633 hennepkwekerijen opgerold. Daarbij werd 31,9 miljoen kilowattuur (kWh) illegaal aan stroom afgetapt. Dit is bijna net zoveel als jaarlijks door 10.000 huishoudens wordt verbruikt.

Het aantal ontdekte hennepkwekerijen in Liandergebied ligt hoger dan in 2020. Tegenwoordig worden kwekerijen ook opgespoord door onderzoeken naar informatie afkomstig van het elektriciteitsnet. Liander hoopt dat door de intensieve samenwerking met politie en gemeenten er dit jaar nog meer hennepkwekerijen kunnen worden opgespoord.

Maatschappelijke kosten

Het aantal hennepkwekerijen dat jaarlijks wordt ontdekt is vermoedelijk maar een fractie van het totale aantal. Geschat wordt dat er in het verzorgingsgebied van Liander ongeveer 8.000 hennepkwekerijen zijn gevestigd. De schade van energiediefstal loopt daarbij op tot ruim 20 miljoen euro per jaar. Liander wil energie voor iedereen beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar te houden. Wanneer de schade niet kan worden verhaalt op degene die de elektriciteit illegaal heeft verkregen, worden de kosten hiervan doorbelast in de nettarieven en draaien uiteindelijk alle elektriciteitsgebruikers hier voor op.

Melden belangrijk

Het opsporen van energiediefstal heeft een hoge prioriteit. Liander roept daarom iedereen op om bij een vermoeden hiervan een melding te maken bij de politie (0900-8844) of bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000). Een hennepkwekerij is onder andere te herkennen aan een permanent vreemde geur rond het pand, blijvende condensvorming op de ramen of continu verduisterde ramen en deuren.

Cijfers per provincie

Noord-Holland: 310

Gelderland: 172

Flevoland: 67

Friesland: 47

Zuid-Holland: 37

Top 5 gemeenten

Amsterdam: 135

Arnhem: 41

Almere: 36

Nijmegen: 21

Lelystad: 20