Grote waterstoring in zuidoost Friesland

wo 23 maart 2022 21.06 uur

JUBBEGA - Vitens kampt momenteel met een vrij grote waterstoring. Daardoor komt er in diverse dorpen in de regio van Jubbega geen water uit de kraan. De dorpen daar om heen hebben last van verminderde druk. De eerste meldingen zijn van omstreeks 20.30 uur.

Inwoners van Gorredijk, Hemrik, Jonkerslân, Nij Beets, Oudehorne, Jubbega, Hoornsterzwaag en Beetsterzwaag zouden geen stromend water hebben of een verlaagde druk op de leiding ervaren. In Lippenhuizen en Langezwaag komt er een kleine straal uit de kraan, zo laten lezers WâldNet weten.

Overbelaste lijnen

De storing in Friesland zorgde ervoor dat woendagavond storingsnummer van Vitens overbelast raakte. Vitens liet op Twitter weten: "Excuses voor het ongemak. De storing is bij ons bekend, onze monteurs proberen het lek z.s.m. te verhelpen."

Leidingbreuk

De oorzaak van de storing betreft een leidingbreuk in de omgeving van Oudehorne. Het lek zou volgens Vitens inmiddels gevonden zijn en monteurs zijn ter plaatse. De verwachting is dat de storing omstreeks 23.00 uur opgelost zal zijn. Een monteur ter plaatse liet WâldNet weten dat ze nog wel aan het zoeken waren. Ook zou een aantal leidingen worden afgesloten zodat zoveel mogelijk mensen wel weer water kunnen ontvangen (via een omweg).