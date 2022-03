Personeel vind je via vacature-site Wurk.frl

wo 23 maart 2022 16.59 uur

BURGUM - Er is momenteel werk genoeg maar helaas zijn er niet altijd snel goede werknemers te vinden. Bedrijven die personeel zoeken, zijn bij Wurk.frl aan het juiste adres.

Om voor inwoners van Friesland vraag en aanbod bijelkaar te brengen heeft Wurk.frl de oplossing. Bedrijven kunnen op Wurk.frl hun vacatures aanbieden waarna de vacature zo breed mogelijk wordt getoond aan het publiek. Via e-mail worden dezelfde dag al honderden werkzoekenden geïnformeerd.

Wurk.frl biedt een aanbod van vacatures in Friesland die ook worden doorgeplaatst bij de vacatures op WâldNet. En dat is handig want WâldNet is de meest bezochte nieuwssite van Friesland en biedt hiermee een groot bereik.

Bovendien zorgt Wurk.frl ervoor dat de vacature op Facebook-pagina van Wurk.frl wordt geplaatst. Deze pagina heeft inmiddels ruim 3400 'likes' waardoor ook via social media in korte tijd een groot bereik kan worden aangeboord.

Link: www.wurk.frl