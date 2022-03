'Huurder' drukt elektrische fietsen achterover: drie maanden cel

wo 23 maart 2022 12.20 uur

LEEUWARDEN - Tot drie keer toe huurde een 44-jarige Leeuwarder een elektrische fiets om het rijwiel vervolgens achterover te drukken. Donderdag werd de man bij verstek veroordeeld tot drie maanden cel.

Fietsen verkocht

De Leeuwarder had in november en december 2020 bij verhuurbedrijven in Oudega (Sm.), Franeker en Grou elektrische fietsen gehuurd, om ze vervolgens niet terug te brengen. De man had verklaard dat hij de fietsen heeft verkocht. Een van de rijwielen is door een van de eigenaren teruggehaald.

Diefstal niet bewezen

De Leeuwarder zou uit geldnood hebben gehandeld. De officier van justitie en de politierechter oordeelden dat de Leeuwarder zich schuldig heeft gemaakt aan verduistering. Diefstal kon niet worden bewezen, het was niet duidelijk geworden dat hij bij het huren al van plan was geweest om de fietsen niet te retourneren. De Leeuwarder is vaker veroordeeld, onder andere voor verduistering, diefstal en heling.