Gemeentehuis Ferwert wordt ingericht als opvanglocatie

wo 23 maart 2022 11.39 uur

FERWERT - Ook in het gemeentehuis in Ferwert kunnen binnenkort Oekraïnse vluchtelingen worden opgevangen. Het gemeentehuis wordt de tweede tijdelijke opvanglocatie in Noardeast-Fryslân.

In een voormalig woonzorg-complex bij de Omloop in Dokkum kunnen de eerste 50 vluchtelingen terecht. Het gemeentehuis in Ferwert wordt ook alvast klaargemaakt voor de opvang van ongeveer 30 vluchtelingen. Burgemeester Johannes Kramer: "As de tastream fan flechtelingen nei Fryslân tanimt, kinne wy dizze minsken ek in feilich plak yn Ferwert biede. It is noch net dúdelik wannear dat wêze sil."

De instroom van de vluchtelingen naar de verschillende opvangplekken in Friesland vindt gecoördineerd plaats via het 'overstappunt' in Heerenveen. De plaatsing van vluchtelingen op opvanglocaties wordt uitsluitend gedaan door het zogenoemde Fries Coördinatie Punt (FCP). Bel de gemeente als u Oekraïners kent die onderdak nodig hebben. De gemeente stemt dit dan af met het FCP.