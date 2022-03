Eerst verkenner op pad in Noardeast-Fryslân

di 22 maart 2022 20.35 uur

DOKKUM - Terwijl in veel gemeenten bij de coalitie-onderhandelingen direct wordt gestart met een informateur, heeft de raad van Noardeast-Fryslân dinsdagavond besloten om eerst een verkenner op pad te sturen. Het is Druk Durksz (FNP) geworden, de voormalig wethouder van De Fryske Marren



De resultaten van de verkenning worden gebruikt als input voor de opdracht voor de informateur. De coalitie-onderhandelingen worden in Noardeast-Fryslân opgeknipt in drie onderdelen:

verkenning

informatie

formatie

In de verkenningsfase gaat de heer Durksz op zoek naar de gewenste bestuurscultuur, de gewenste breedte van de samenwerking en van de coalitie, de wijze van wethouderselectie en de mate van openbaarheid van het hele proces. De bedoeling is dat hij de resultaten van zijn werkzaamheden op 31 maart in een openbaar Petear presenteert.



De verkenningsfase eindigt in een heldere opdracht voor een informateur. Deze gaat vervolgens op zoek naar de partijen die de komende raadsperiode met elkaar willen samenwerken. De inhoudelijke afspraken worden vastgelegd in een raads- en/of coalitieakkoord.