Weeronline: Warmste 22 maart ooit gemeten

di 22 maart 2022 16.19 uur

DOKKUM - Met om 13.20 uur 19,4 graden in De Bilt is het officieel de warmste 22 maart ooit gemeten. Het oude record was 19,2 graden, gemeten in 2012. Dat meldt Weeronline. De temperatuur kan de komende uren nog een klein beetje oplopen. De weerstations van WâldNet tikten om 15.15 uur een temperatuur van 19.6 graden Celsius aan.

Het record van vandaag is het tweede warmterecord in De Bilt van 2022. Het eerste record viel op Nieuwjaarsdag. 2021 telde zeven warmterecords en geen enkele kouderecord. Deze eeuw had tot dusver negen keer zo veel warmterecords dan kouderecords. De klimaatverandering is de oorzaak van dit verschil.

Morgen en ook de rest van de week blijft het zonnig en droog. Het wordt iets minder warm met maxima veelal tussen 14 en 18 graden. Maxima rond 11 graden zijn gebruikelijk eind maart.

Poll: Waar zat jij op deze zonnige dag?

op het werk 35,1%

op het terras 8,1%

heerlijk gewandeld 5,4%

thuis 13,5%

in de tuin 37,8%

op de bank 0%

37 stemmen - poll is beëindigd