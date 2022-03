Overnamekandidaat in beeld voor afvalbedrijf Van der Galiën

di 22 maart 2022 14.49 uur

KOOTSTERTILLE - Er is een overnamekandidaat in beeld voor afvalverwerker Van der Galiën uit Kootstertille en Wâlterswâld. De afvalverwerker heeft dit laten weten in een gesprek met de provincie en omgevingsdienst FUMO.

Een externe partij heeft interesse in de gehele overname van het bedrijf. Vanwege de vertrouwelijkheid van de overnamegesprekken blijft de naam van de mogelijk nieuwe eigenaar nog geheim. Voor een overname is het voor deze partij van belang dat de vergunningssituatie op orde wordt gebracht. Naar verwachting is over circa een half jaar duidelijk of de overname definitief doorgaat.

Gedeputeerde Hoogland: "Wy ha betrouwen yn de profesjonaliteit fan dit eksterne bedriuw, dêrom meitsje wy ôfspraken wêrby’t ek it ferskerpe tafersjoch der no ôf giet". Het bedrijf voert werkzaamheden die niet vergund zijn per direct niet meer uit.

De overnamekandidaat krijgt een aantal maanden de tijd om tot een goede vergunningaanvraag te komen. Ook benut het bedrijf de komende periode om met de FUMO tot concrete werkafspraken te komen. Zoals wat wel en niet is toegestaan in afwachting van een nieuwe (revisie)vergunning. Tot die tijd maakt het bedrijf gebruik van de huidige vergunning.

"De provinsje giet der fanút dat it besteande ôffalbedriuw mei de nije eigner funksjonearje kin en dat dêrmei de wurkgelegenheid yn stân bliuwt", aldus Hoogland. Van der Galiën stelde zijn werknemers voor het weekend op de hoogte van de ontwikkelingen rond de voorgenomen overname.

In februari van dit jaar maakte de provincie bekend dat ze voornemens was de milieuvergunningen van het afvalverwerkingsbedrijf in te trekken na een langdurige opeenstapeling van overtredingen. De termijn om een zienswijze tegen de intrekking in te dienen eindigde op 21 maart jl.