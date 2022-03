'Angst voor naalden is geen reden om bloedproef te weigeren'

di 22 maart 2022 14.15 uur

LEEUWARDEN - Voor het weigeren van een bloedproef kreeg een inwoner van De Westereen (25) dinsdag van de politierechter een voorwaardelijke werkstraf van 20 uur. Dat de man bang is voor naalden betekende nog niet dat hij een bloedproef mocht weigeren, vonden de rechter en de officier van justitie.

Wilde achtervolging

De Westereender werd op 6 juli 2020 op zijn scooter aangehouden. Dat ging niet zonder slag of stoot, de man liet zich niet zomaar door de politie 'pakken’. Voor hij tot staan werd gebracht, vond er een wilde achtervolging plaats. De man had een stopteken genegeerd en ging er als een haas vandoor.

Bloedproef geweigerd

De scooter haalde snelheden van 60 tot 70 kilometer per uur en reed rakelings langs fietsers en voetgangers. De man droeg geen helm. De speekseltest was positief, dat betekende dat er drugs in het spel waren. Om erachter te komen wat en hoeveel hij had gebruikt, moest er bloed worden afgenomen. En dat weigerde hij.

Angst voor alles wat medisch is

"Ik laat me niet prikken", zei hij tegen de politierechter. Hij heeft een angst voor naalden, mesjes, ziekenhuizen en doktoren. "Alles wat medisch is, het is gewoon angst", aldus de verdachte. Het weigeren van een bloedproef mag alleen als er een bijzondere geneeskundige reden is.

'Karrenvracht aan verkeersovertredingen'

De angst voor naalden leverde niet een bijzondere geneeskundige reden op, vond de officier van justitie. Rekening houdend met de persoonlijke omstandigheden van de verdachte en het feit dat hij voor de 'karrenvracht aan verkeersovertredingen' van die dag al een boete van 840 euro moest betalen, legde de rechter een voorwaardelijke werkstraf op van 20 uur.