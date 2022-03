Man met veel teveel drank en drugs op weet niet waarom hij in de auto is gestapt

di 22 maart 2022 13.10 uur

LEEUWARDEN - Hoe en waarom hij in de auto was gestapt nadat hij - veel teveel - alcohol en cocaïne had gebruikt, kon een Burgumer (27) achteraf niet zeggen. Hij had sowieso pas door dat hij achter het stuur was gekropen toen hij op de Burgemeester van Panhuyslaan tegen een andere auto was geknald, vertelde hij dinsdag op de zitting van de politierechter.

Ademtest en speekseltest

Een omwonende had op de avond van 11 juni vorig jaar een klap gehoord en zag dat de Burgumer amper op zijn benen kon staan. Uit de door de politie afgenomen ademtest en speekseltest bleek dat de man had gedronken en drugs had gebruikt. Destijds schatte hij dat hij zo’n twaalf blikjes op had en drie lijntjes coke. Dinsdag op de zitting van de politierechter zei dat hij waarschijnlijk nog wel wat meer had gedronken.

Ruzie met vriendin

Er was bloed afgenomen. De Burgumer zat als beginnend bestuurder meer dan tien keer boven de grenswaarde van 0,20 promille. Hij zat destijds, het ongeval vond plaats in juni vorig jaar, niet lekker in zijn vel. “Ik had veel ruzie met mijn toenmalige vriendin”. Zijn rijbewijs werd maanden later, in december, ingevorderd door het CBR.

Werkgever was 'best wel boos'

Dat bracht de Burgumer in een lastig parket: hij is vrachtwagenchauffeur. Een gesprek met zijn werkgever was "confronterend'. "Hij was best wel boos", aldus de verdachte. Hij mocht blijven. "Maar er moet niet nog wat voorvallen". Hij heeft inmiddels een geschiktheidsonderzoek gehad bij het CBR en hij moet nog de EMA-cursus volgen. Drank en drugs heeft hij afgezworen.

Door politie tegengehouden

"Dat u überhaupt op het idee bent gekomen om in de auto te stappen baart mij veel zorgen. U hebt heel veel geluk gehad dat het goed is uitgepakt", sprak officier van justitie Rein Meinderts. De Burgumer was volgens de officier zo dronken dat de politie hem moest tegenhouden. "Anders was hij omgevallen".

'Enorme overschrijding van de grenswaarden'

Voor de combinatie van veel teveel drank en de hoeveelheid cocaïne die in het bloed werd aangetroffen plus het gevaarlijke rijgedrag schoten de richtlijnen volgens Meinderts tekort. "Dit is een enorme overschrijding van de grenswaarden", bevestigde rechter Mathieu van Linde. De rechter veroordeelde de Burgumer, overeenkomstig de eis, tot een werkstraf van 100 uur en een rijontzegging van 16 maanden waarvan 10 maanden voorwaardelijk. Van Linde liet meewegen dat de man voor zijn werk afhankelijk is van zijn rijbewijs. Voor het gevaarlijke rijgedrag, een overtreding, legde de rechter een boete op van 500 euro.