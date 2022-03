Lichtgewonden bij conflict bij pizzeria in De Westereen

ma 21 maart 2022 19.05 uur

DE WESTEREEN - Twee personen zijn maandagmiddag lichtgewond geraakt bij een conflict waarbij drie personen betrokken waren. Het incident vond omstreeks 17.30 uur plaats bij een pizzeria aan de Ferlinge Stasjonsstrjitte in De Westereen.

De politie laat weten dat er bij het conflict gestoken is. Dit kwam waarschijnlijk doordat een medewerker een mes in de hand had toen een en ander uit de hand liep. Twee personen zijn door de politie aangehouden voor vernieling en mishandeling. Zij zijn overgebracht naar het politiebureau en worden gehoord. Om 18.15 uur was de rust weer wedergekeerd in de straat.

De twee personen die zijn aangehouden zijn ook de personen die gewond zijn geraakt. Het gaat om een 37-jarige man uit Noardburgum en een 22-jarige man uit Leeuwarden. Eén van hen is ter plaatse behandeld, de ander is behandeld bij de Dokterspost.