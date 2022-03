Leger des Heils plaatst drie 'tiny houses'

ma 21 maart 2022 15.36 uur

ENGWIERUM - Het Leger des Heils heeft bij de beschermd wonen-locatie in Engwierum drie 'tiny houses' in gebruik genomen. Met de komst van deze kleine huisjes biedt de locatie voor 13 mensen een beschermde woonplek.

"Deze Tiny Houses bieden onze bewoners een eigen plek, die tegelijkertijd toch ook in de nabijheid is van de begeleiding. We zien het als een waardevolle toevoeging om mensen hier te kunnen laten wonen", aldus regiomanager Annemiek Schuurman.

Evert Boomsma, kwartiermaker Brede Aanpak Dakloosheid is blij met de plaatsing van de Tiny Houses: "Deze locatie is de eerste plek waar we een Duurzaam Verblijf starten als onderdeel van de Brede Aanpak Dakloosheid waarin heel nauw opgetrokken wordt met het Sociaal Domein Fryslân en het zorgkantoor". De landelijk ligging zorgt ervoor dat de bewoners kunnen aarden in een prikkelarme en rustige omgeving, iets dat nodig kan zijn als er meervoudige problematiek speelt in iemands leven. Op het terrein is ruimte om buiten te zijn: samen werken in de moestuin en zorg dragen voor de dieren.

"Ik ben ook blij dat wij in Engwierum een dergelijke voorziening voor duurzaam verblijf hebben. In Fryslân willen we meer van dit soort voorzieningen in het leven roepen en ik vind het mooi dat we in onze gemeente nu al kunnen starten om deze kwetsbare groep mensen een goede plek te bieden", aldus wethouder Jouke Douwe de Vries van de gemeente Noardeast-Fryslân.