Kunstveiling voor 'voelbare' stadsplaquette Dokkum

ma 21 maart 2022 12.21 uur

DOKKUM - De Dokkumer bolwerken, de IJsfontein, de Bonifatiuskapel, de Admiraliteit en de sfeervolle grachten met hun historische panden en pakhuizen. In Dokkum valt genoeg te zien. Een belevenis die de drie serviceclubs in de stad iedereen gunnen - ook bezoekers die visueel gehandicapt zijn. Vandaar dat de Friese 11-steden stad binnenkort een gedetailleerde 3D plaquette krijgt, zodat iedereen de pracht en praal van Dokkum ook kan vóelen.

De bronzen 3D plaquette van de stad is het goede doel dat is uitgekozen door de drie serviceclubs in Dokkum. De financiering van het bijzondere beeld kent een opvallende herkomst. In 2020 schonk de Rabobank haar kunstcollectie uit het kantoor in Damwoude aan Rotaryclub Dokkum, Lionsclub Noordoost Friesland en Lionsclub Dokkum Bonifatius. Aan de drie serviceclubs het verzoek de werken te veilen en de opbrengst te gebruiken voor een lokaal

goed doel.

De bronzen 3D plaquette zal in het hartje van de Dokkumer binnenstad een mooi plekje krijgen. Met de plaquette hopen de drie serviceclubs iedere bezoeker van hun stad te trakteren op alle highlights die Dokkum kent. Van de nieuwe IJsfontein tot de unieke contouren van de bolwerken, ieder detail zal in de bronzen plaquette met de grootste precies vorm krijgen.

Veilingdatum bekend

Op donderdagavond 7 april zal de veiling van kunstwerken van onder andere Joan Miro, Klaas Koopmans, Benner, Corneille, Marc Chagall en Jan Kooistra worden georganiseerd. De veiling vindt plaats in één van de zalen van Sense in Dokkum. Veilingmeester Richard ter Borg zal de organisatie van de avond voor z’n rekening nemen. De kunstwerken zullen worden afgehamerd zonder het gebruikelijke opgeld.

Kijkdag

Voorafgaand aan de veiling wordt er op 2 en 3 april een kijkdag georganiseerd waarop geïnteresseerde kunstliefhebbers de werken alvast in alle rust kunnen bewonderen in Theater Sense in Dokkum. Meer informatie over de veiling vindt u op www.kunstveilingdokkum.nl. Hier kunt u de te veilen kunstwerken alvast digitaal bekijken.