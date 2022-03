Solistenconcours 2022 in muziekschool Opus 3 in Dokkum

ma 21 maart 2022 12.06 uur

DOKKUM - In de muziekschool Opus 3 te Dokkum vond zaterdag, na een jaar afwezigheid, weer het Van Wieren & Vellinga Solistenconcours plaats. Dit gezamenlijke concours van zowel de muziekfederatie Dongeradeel – Oost als muziekfederatie Noardeast Fryslan-West was qua presentatie weer in vertrouwde handen van Sonja Hoekstra en de juryleden waren dit jaar Andries Kramer uit IJlst en Jappie Kuipers uit Stroobos.

In het voorwoord van het programmaboekje werd al verwezen naar hoe vreemd de afgelopen twee jaar voor leerlingen, maar ook voor de ervaren muzikanten zijn geweest. Hoe mooi is het nu weer om door de muziekschool te lopen en ook alle fijne klanken vanuit de inspeelruimtes in je op te nemen.

De solisten werden in de grote zaal weer vakkundig begeleid door de pianisten Joop de Jong en Mw. Van Halderen-Brouwer. Daarnaast waren er nog enkele groepen die de deelnemerslijst voor 2022 compleet maakten. Na afloop was er nog een optreden van het Jeugdorkest 'Blaze Blinder’ o.l.v. Piet van der Heide.

Bij de junioren was de beste solist dit jaar Janoek Dijkstra van Euphonia Ternaard. Zij nam ons mee door de Sahara van Allan Vizzutti. Het duo Jolanda Bandstra en Jantine van der Kooi van Halleluja Anjum won in de categorie junior groepen.

Bij de senioren kon Edwin van der Veen twee keer naar voren komen. Eerst met het kwintet van Excelsior Ferwert samen met Keimpe Reitsma, Pieter Reitsma, Jetty Reitmsa en Wiebrig Reitsma, maar daarna ook als beste solist op de Es-bas in een sublieme uitvoering van Konzert, met daarbij alle lof van de jury.