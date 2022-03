Brandweerman op de fiets langs spoor om brand te blussen

zo 20 maart 2022 16.20 uur

TYTSJERK - Een brandweerman van de brandweerpost van Gytsjerk rukte zondagmiddag per fiets uit naar een bermbrand. Er was namelijk brand gesticht in de bosschages langs het spoor en de plek was alleen langs het spoor te bereiken.

Het brandje was ontdekt door twee medewerkers van de Marechaussee. Zij zagen flinke rookontwikkeling langs het spoor en besloten de brandweer te bellen. Op dat moment was nog niet duidelijk wat er in brand stond.

De brandweerploeg van Gytsjerk kwam omstreeks 15.30 uur ter plaatse bij het treinstation in Hurdegaryp. Daar werd besloten om per fiets langs het spoor in actie te komen. De Marechaussee had namelijk fietsen bij zich. De bevelvoerder ging samen met de Marechaussee naar de plek des onheils. Het treinverkeer werd vanwege hun veiligheid een halfuur stilgelegd.

Uiteindelijk bleek alles mee te vallen. Er was op zo'n 500 meter afstand van het treinstation brand gesticht tussen het spoor en een meertje. De brandweer kon het vuur uitstampen en er is nog een flesje water gebruikt om de zaak af te blussen. Daarna keerde het duo terug naar het treinstation.

