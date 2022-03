Kat zit vast in boom in Oosterwolde

zo 20 maart 2022 10.49 uur

OOSTERWOLDE - Een kat zit sinds zaterdagmiddag vast in een boom in Oosterwolde. In het Kleindiepspark klom het dier hoog de boom in en durft nu zelf niet meer naar beneden. Met een ladder kon de vermoedelijk grijze Cyperse kat ook niet bereikt worden.

De melder heeft de brandweer gebeld, maar die komen pas als het dier langer dan 24 uur in de boom zit. Dierenambulance Zuid Oost Friesland is opzoek naar de eigenaar. Weet u van wie deze kat is? Dan kunt u contact opnemen via 0512-515153.

Na een overnachting wist het dier zondagmiddag de boom toch te verlaten.