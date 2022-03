Brandweer Surhuisterveen tweede bij brandweerwedstrijden

zo 20 maart 2022 10.16 uur

GYTSJERK - De brandweerploeg van Surhuisterveen is zaterdag tweede geworden bij de brandweerwedstrijden in Gytsjerk. ABWC organiseerde zaterdag deze provinciale vaardigheidstoets voor brandweerkorpsen. Het brandweerkorps van Veenhuizen ging er met de titel vandoor.

Tien brandweerkorpsen uit Groningen, Friesland en Drenthe en Flevoland deden mee aan de wedstrijd. Nadat alle korpsen hun scenario hadden gedraaid, werden aan het eind van de dag de brandweerlieden van Veenhuizen als beste beoordeelt. De korpsen van Surhuisterveen en Stadskanaal werden tweede en derde.

Door het ABWC (Algemeen Brandweer Wedstrijd Comité) werd een scenario uitgezet in het pand van Autoschade Soldaat aan de Nieuwe Straatweg in Gytsjerk. Het scenario was als volgend:

In het pand was een persoon aan het sleutelen aan zijn crossauto. Tegelijkertijd werd in dezelfde werkplaats ook thinner gedestilleerd. Bij dat proces kwam een sterk ruikende en brandbare damp vrij.

Door de vonkenregen van het slijpen aan de crossauto kwamen de brandbare dampen tot ontbranding waarbij ook het dak vlam vatte. Na een tijdje merkte de monteur de brand op en kwam ten val tijdens zijn vluchtpoging. Door de val raakte de man onwel.

FOTONIEUWS