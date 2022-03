Motor vat vlam tijdens sleutelen

za 19 maart 2022 20.17 uur

DOKKUM - Een motor is zaterdagavond in brand gevlogen op een terrein aan de Rondweg-West in Dokkum. De motor vatte vlam terwijl iemand met het voertuig aan de sleutelen was bij een bouwcontainer.

De brandweer van Dokkum werd gealarmeerd voor de brand en bij aankomst was de brand snel onder controle. Er is nog een nacontrole uitgevoerd en daarna konden de brandweerlieden weer met vervolg. Er raakte niemand gewond.

