Eerste SCE zonnedak Trynergie in bedrijf

za 19 maart 2022 16.34 uur

READTSJERK - Het eerste SCE zonnedak van energiecoöperatie Trynergie is inmiddels in bedrijf. Afgelopen dinsdag hebben de installateurs van Fa. D. de Vries & Zn. uit Aldtsjerk de installatie in bedrijf gesteld. De SCE regeling vervangt de oude PCR- of Postcoderoosregeling.

Inwoners van de Trynwâlden en omgeving investeren in de zonnedaken, en ontvangen daarvoor jaarlijks 3,5% rente. Zij maken het mogelijk dat Trynergie zonnedaken kan realiseren waarbij de winst terugvloeit naar de regio. Op het staldak van Tseard van der Kooi in Readtsjerk is een installatie geplaatst met 264 panelen. Daarmee levert het dak stroom voor 25 aansluitingen.

Er wordt op dit moment een tweede zonnedak gerealiseerd in Aldtsjerk. De voorbereidingen voor meer zonnedaken zijn in volle gang.