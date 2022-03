Formule 1 kijken? Via deze truc kijk je bijna gratis naar alle races

za 19 maart 2022 10.00 uur

LEEUWARDEN - Dit weekend is de eerste formule 1 race van dit seizoen: de GP van Bahrein Vorig jaar kon je gratis en eenvoudig via Ziggo naar alle F1 races kijken. Maar dat is dit jaar helaas niet meer mogelijk. De rechten zijn in handen van Viaplay, wat betekent dat je genoodzaakt bent om van aanbieder te veranderen. Op welke manieren kun je dit jaar live naar de formule 1 kijken?

We geven een overzicht:

#1 Met een VPN

De goedkoopste manier om live formule 1 te kijken, is door een livestream te combineren met een VPN.

Benieuwd hoe het precies werkt?

Op de website VPN.nl vind je een eenvoudig stappenplan waar het haarfijn wordt uitgelegd.

Bij de Oostenrijkse (online) tv-zender ServusTV, dat onderdeel is van Red Bull, stream je gratis alle vrije trainingen, kwalificaties en races. En dat live en in hoge kwaliteit met een stabiele verbinding.

Het enige probleem: je moet een IP-adres in Oostenrijk hebben om te kunnen kijken. Daar komt een Virtual Private Network (VPN) van pas. Met deze privacytool verander je jouw IP-adres in Nederland naar een anoniem IP-adres in een ander land, zoals Oostenrijk.

Met een VPN krijg je binnen een mum van tijd toegang tot content die normaal gesproken niet zichtbaar zou moeten zijn. Het voordeel is dat de meeste VPN’s ook goed werken op een smart tv, bijvoorbeeld van Samsung, Philips of LG. Je kijkt dus gewoon naar de F1 vanuit je luie stoel.

Meer informatie over een VPN-verbinding vind je hier.

#2 Viaplay

De tweede manier ligt het meest voor de hand, maar is ook het duurste: Viaplay. Hier kijk je live naar alle formule 1 grand-prixwedstrijden. De aanbieder heeft de rechten in handen voor het Nederlandse publiek.

Het voordeel is dat je Viaplay eenvoudig via je televisie provider, zoals Ziggo of KPN, kunt instellen en dat het commentaar in het Nederlands is.

De kosten zijn wel aan de hoge kant: de eerste maanden betaal je 9,99 euro per maand, en daarna 13,99 euro per maand.

#3 F1 TV

Alle Grands Prix, waaronder die in Bahrein, worden ook verslagen via F1 TV, het online kanaal. Een abonnement waarbij je alle races live kunt volgen kost je 65 euro per jaar. Een stuk goedkoper dan Viaplay, maar duurder dan de optie met VPN.

Bij F1 TV Pro stream je de formule 1 gewoon vanaf je laptop, tablet of smartphone. Nadeel is dat het commentaar niet in het Nederlands beschikbaar is.