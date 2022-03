Hulpgoederen DamwÃ¢ld zijn afgeleverd voor opvang

Hulpgoederen Damwâld zijn afgeleverd voor opvang

vr 18 maart 2022 11.46 uur

DAMWâLD - Twee vrachtwagens vol met hulpgoederen zijn inmiddels gelost in Roemenië. Dat laat Johan Zwaagstra van stichting Damwoude-Maeriste weten. De goederen werden in de afgelopen weken verzameld in Damwâld en Anjum. Na een oproep hebben honderden mensen spullen gebracht.

De hulpgoederen zijn allemaal naar een klooster in Bobota gebracht. Dit is een dorpje vlakbij de Oekraïense grens. Het is de bedoeling dat hier vluchtelingen opgevangen kunnen worden. Het klooster wordt nu een plek waar vluchtelingen kunnen slapen en uitrusten.

Dat er na een oproep honderden mensen goederen brachten, was een grote verrassing. Johan Zwaagstra laat weten: "Dat hadden wij ook niet verwacht dus moesten wij de mensen snel opschalen die alles aannemen en sorteren." Op de eerste inzamelingsdag was één vrachtauto van 90 kuub vol materialen binnengekomen. Bedden, matrassen, lakens en dekens. Toiletartikelen, maandverband en wc-papier. Handdoeken, zeep, Pampers, paracetamol, babyvoeding, kinderbuggy’s en kinderbedjes. Naast het inzamelpunt in Damwâld werd er ook in Anjum een inzamelpunt georganiseerd.

De eerste vrachtauto werd de zaterdag erop geladen en de tweede werd de dinsdag erop geladen. Afgelopen maandag kwam de eerste vrachtwagen in Maeriste aan. Daar worden de eerste 50 bedden bij elkaar gezocht en klaar gemaakt voor Bobota. "In onze opslag ligt ook nog kleding voor mensen die eventueel iets nodig hebben. In het klooster krijgen de vluchtelingen eten van de Roemenen. Op deze wijze proberen we met elkaar de mensen uit Oekraïne te helpen."

"Wij willen graag ieder die ons met deze actie heeft geholpen van harte bedanken!" aldus Zwaagstra. Voor meer actuele informatie en veel foto’s kunt een kijkje nemen op www.damwoude-maeriste.nl.