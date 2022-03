Alleen verliezers bij botsing op kruising op Alddiel met 'geen zicht'

do 17 maart 2022 17.15 uur

LEEUWARDEN - Op een zeer onoverzichtelijke kruising van het Alddiel met een fietspad, vlakbij De Groene Ster bij Leeuwarden, was een jeugdige mountainbiker op 6 juni vorig jaar op de BMW van een 58-jarige inwoner van Franeker gebotst. Zelfs de verkeersongevalsanalisten van de politie (VOA) moesten erkennen dat de situatie zeer onoverzichtelijk was.

Nauwelijks zicht op situatie

Dat kwam door het hoge bermgras bij de kruising, waardoor zowel de fietser als de automobilist nauwelijks zicht hadden op de situatie. De Franeker had de fietser, een jongen uit Leeuwarden, dan ook niet gezien, meldde hij donderdag bij kantonrechter Klaas Bunk. De fietser kwam wel van rechts, de automobilist had voorrang moeten verlenen.

Zware verwondingen

De fietser werd met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. Hij had onder andere zijn sleutelbeen gebroken en hij had een hersenbloeding aan de botsing met de BMW overgehouden. De fietser was tegen de zijkant van de auto gebotst. De Franeker schatte dat hij niet harder dan 30 heeft gereden.

'Zichtbelemmerende obstakels'

Volgens de VOA was er op de plek waar het ongeval plaatsvond sprake van 'een onduidelijke verkeerssituatie' en 'zichtbelemmerende obstakels'. Dat kon de verdachte alleen maar beamen. "Als er niks aan gedaan wordt, dan gebeurt er zo weer een ongeluk".

"Er was absoluut geen sprake van opzet", merkte officier van justitie Riemke van der Zee op. "Maar u hebt geen voorrang verleend en dat had wel gemoeten". Een straf opleggen zou geen toegevoegde waarde meer hebben, vond de officier. Zij stelde voor om een schuldigverklaring zonder straf - 'rechterlijk pardon' - op te leggen.

Geen opdracht gegeven

Rechter Bunk nam de strafeis over. "Dit is een zaak met alleen maar verliezers", vond hij. Twee dagen na het ongeval was het gras bij de gevaarlijke oversteekplaats gemaaid. Wie daar verantwoordelijk voor was blijft een raadsel: zowel de gemeente Leeuwarden als de provincie Fryslân gaven desgevraagd aan WâldNet te kennen dat zij geen opdracht hadden gegeven het hoge bermgras te kortwieken.