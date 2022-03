Noodstop zorgde voor storing brug Kootstertille

do 17 maart 2022 16.04 uur

KOOTSTERTILLE - Zeker een halfuur lang kon donderdagmiddag niemand de brug van Kootstertille passeren. Het brugdeel stond anderhalve meter omhoog en leek muurvast te staan. Auto's keerden halverwege en fietsers moesten omfietsen via de brug van Skûlenboarch.

Noodstop

De storing werd verholpen nadat een monteur ter plaatse is gekomen. De brugwachter had namelijk even na 15.00 uur een noodstop moeten uitvoeren toen er iemand onder de slagbomen door was gegaan. De brugwachter zag dat op de camerabeelden en voerde vervolgens de noodstop op afstand uit. De brug kon daarna niet meer bediend worden. De ter plaatse gekomen monteur wist het probleem snel op te lossen.

'Doe het niet!'

Rijkswaterstaat roept via WâldNet mensen op om de gesloten slagbomen nooit te negeren. "Je brengt niet alleen jezelf ermee in gevaar maar zorgt ook voor veel oponthoud voor het verkeer, monteurs en hulpdiensten terwijl het niet nodig was geweest."

