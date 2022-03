Is je auto ook vies vandaag? Dit is de reden

do 17 maart 2022 09.46 uur

BURGUM - Veel mensen stapten deze donderdagochtend in een vieze auto. Een laag zand bedekte alle voertuigen in Friesland. Een flinke wolk Saharastof is de oorzaak.

Woensdagnacht regende het waarbij het zand uit de Sahara zachtjes naar beneden is gekomen. Op auto’s, fietsen en ramen werd daardoor een stoffig laagje zichtbaar. Donderdag zal de stofwolk geleidelijk boven Nederland verdwijnen en ligt de wolk de dagen daarna voornamelijk boven het zuiden van Europa. Je kunt dus veilig je auto wassen zonder dat deze direct weer onder het stof komt te zitten.

Fenomeen verklaard

Jaarlijks komt het voor dat Saharazand met regen naar beneden komt in Nederland. Wanneer luchtstroming over een enorme afstand van zuid naar noord is gericht, kan Saharazand boven ons land of nog noordelijker komen. Door regen kan het stof met de neerslag op het aardoppervlak terechtkomen. Vooral na een licht buitje vinden we (vaak roodbruin gekleurd) saharastof terug auto's, daken en tuinmeubilair.

Wonderregen

De neerslag met saharazand is volgens het KNMI een eeuwenoud verschijnsel. Vroeger kon men dit niet verklaren. Het werd toen toegeschreven aan insecten die het regenwater roodachtig kleurden. Het stond ook wel bekend als bloedregen of wonderregen. In de landen rond de Middellandse Zee komt het herhaaldelijk voor.