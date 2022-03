BVNL grote winnaar in Tytsjerksteradiel

wo 16 maart 2022 23.55 uur

BURGUM - BVNL is de grote winnaar geworden tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Tytsjerksteradiel. Vanuit het niets kwamen ze uit op 3 zetels. Het CDA verloor een zetel waardoor zij evenveel zetels hebben als de FNP (5).

De gemeenteraad van Tytsjerksteradiel telt 23 zetels. De voorlopige zetelverdeling is als volgt:

CDA 5 zetels (was 6 zetels)

FNP 5 zetels (was 5 zetels)

PvdA 3 zetels (was 3 zetels)

VVD 2 zetels (was 3 zetels)

GroenLinks 2 zetels (was 3 zetels)

ChristenUnie 2 zetels (was 2 zetels)

D66 1 zetel (was 1 zetel)

BVNL 3 zetels