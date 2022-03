CDA grootste partij in Achtkarspelen

wo 16 maart 2022 23.50 uur

BUITENPOST - Het CDA is, net als vier jaar geleden, de grootste partij geworden van Achtkarspelen. De partij heeft zes zetels, evenals de vorige keer. De VVD verloor haar zetel en komt niet terug in de gemeenteraad. Forum voor Democratie komt als nieuweling in de gemeenteraad.

Alle andere partijen behielden hun zetels. De tweede plek is voor FNP (4) gevolgd door ChristenUnie (3) en Gemeentebelangen (3).

De gemeenteraad van Achtkarspelen telt 21 zetels. De voorlopige zetelverdeling is als volgt:

FNP 4 zetels (was 4 zetels)

CDA 6 zetels (was 6 zetels)

ChristenUnie 3 zetels (was 3 zetels)

GBA 3 zetels (was 3 zetels)

PvdA 2 zetels (was 2 zetels)

VVD 0 zetels (was 1 zetel)

GroenLinks 1 zetel (was 1 zetel)

PVV 1 zetel (was 1 zetel)

Forum voor Democratie 1 zetel