Opvang Twijzel is klaar voor 70 vluchtelingen

wo 16 maart 2022 18.40 uur

TWIJZEL - De Twijzeler opvang voor vluchtelingen uit Oekraïne is klaar voor gebruik. Er is plek gemaakt voor in totaal 70 vluchtelingen. Medewerkers van de Veiligheidsregio Fryslân zullen de opvang donderdag inspecteren en daarna kunnen er binnen 24 uur de eerste mensen op de stoep staan.

De crisisopvang is gesitueerd in het dorpshuis De Bining, de gymzaal, het jeugdhonk en de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Twijzel. De gemeente Achtkarspelen heeft inmiddels per brief inwoners van Twijzel geïnformeerd. Zij kunnen donderdag tijdens een inloopbijeenkomst een kijkje nemen in de crisisopvang. De bijeenkomst is van 17.00 uur tot 18.00 uur.

FOTONIEUWS