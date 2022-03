CvdK Brok opent ontvangstruimte De Spitkeet

wo 16 maart 2022 18.27 uur

HARKEMA - Commissaris van de Koning, de heer A.A.M. Brok, heeft woensdagmiddag de officiële opening verricht van de nieuwe ontvangstruimte van themapark De Spitkeet in Harkema.

De ruimte is gevestigd in een nieuwe schuur naast het bestaande 'Skieppehok'. Er waren veertig statushouders die meegewerkt hebben aan de bouw van de schuur. Bij de Spitkeet werden ze opgeleid tot bouwvakker.

De nieuwe ruimte was hard nodig omdat het aantal bezoekers aan het themapark in de afgelopen jaren van 6000 naar 20.000 mensen per jaar is gestegen.

