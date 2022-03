Geen zoutbakken meer in de dorpen

wo 16 maart 2022 16.35 uur

KOLLUM - De gemeente Noardeast-Fryslân stopt met de zoutbakken in de dorpen. In plaats daarvan krijgen dorpsbelangen vanaf nu 110 euro als vergoeding. Zij kunnen met het geld zout kopen of besteden aan andere zaken die zij nuttig vinden.

De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân wilde in juni 2020 de zoutbakken nog in stand houden maar het gemeentebestuur ziet nu dat er weinig animo voor is bij de dorpsbelangen. Uit een kleine inventarisatie werd duidelijk dat veel sleutelbewaarders er wel klaar mee waren.

Met een vast bedrag per dorpsbelangen (of wijkraden) is iedereen zelf baas over waar het geld aan besteed wordt. Door dit nieuwe beleid wordt ook rekening gehouden met de klimaatverandering zodat er geen grote voorraden zout worden aangelegd terwijl de winters steeds zachter worden.

"Als er een periode weinig of niet gestrooid hoeft te worden, is er dus weinig of geen zout dat indroogt en daarmee onbruikbaar wordt. En dat is positief voor de beurs en het milieu." aldus het gemeentebestuur.