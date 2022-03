Eerste ei voor zeearend in Alde Feanen

di 15 maart 2022 16.58 uur

EARNEWâLD - Al voordat 'de spotlights' aangingen op 1 maart, was er volop actie van zeearenden in It Fryske Gea. De nesten van opnieuw drie zeearend echtparen in de gebieden van It Fryske Gea bleken gelukkig bestand tegen de hevige stormen van eind februari.

Iedereen kan de beelden die Vogelbescherming Nederland en It Fryske Gea samen mogelijk maken volgen op www.itfryskegea.nl/zeearend. Zo zagen we dat het nest nog een kleine verbouwing onderging. En maandag om 16.15 uur zagen we dat het eerste zeearend-ei in de Alde Feanen er is....

Vorig jaar beleefden natuurliefhebbers met de webcam het opgroeien van twee gezonde jonge zeearenden in de Alde Feanen. Beelden van het uitvliegen hebben ze toen helaas moeten missen; de zeearenden hadden de camera als toiletruimte gebruikt. Eerdere jaren keek men ook al naar de liefdesperikelen, en naar spectaculaire gevechten met nestkapers, een rovende boommarter en zelfs een nest vol nijlganskuikens, waarvan men het 'uitvliegen’ wél kon zien.

Zeearenden in De Alde Feanen

Ook dit jaar hebben drie zeearend-koppels de Alde Feanen gevonden als ideale broedplaats. De vogels hebben nogal wat op hun wensenlijstje: een goede waterkwaliteit, moerasnatuur, voldoende voedsel en rust. In It Fryske Gea zijn inmiddels al heel wat jonge zeearenden grootgebracht en uitgevlogen. Afgelopen jaar zijn er vijf jongen volwassen geworden.