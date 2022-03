Dokkum: opvang vluchtelingen in voormalig woonzorg-complex

di 15 maart 2022 13.17 uur

DOKKUM - De eerste vluchtelingen uit Oekraïne die in Noardeast-Fryslân worden opgevangen gaan naar een voormalig woonzorg-complex aan de Omloop in Dokkum. Vanaf vrijdag 18 maart kunnen hier ongeveer 50 mensen worden opgevangen, zo laat de gemeente weten. Of de opvang op die datum ook al nodig is, is nog onduidelijk. Dat hangt van de toestroom en doorstroom af.

Burgemeester Johannes Kramer is blij dat zijn gemeente zo snel al plek kan bieden aan een groep vluchtelingen. "Wy wolle no dizze minsken, dy’t alles efter harren litten hawwe, in plak biede."

Door het aanbod van inwoners die de opvang van grotere groepen vluchtelingen kunnen regelen, kan de gemeente al op korte termijn hulp bieden. "Dizze gebouwen hawwe al keamers en de needsaaklike toiletfoarsjennings, dus dat is folle makliker. Ik bin tige bliid mei dizze stipe fanút de mienskip", aldus burgmeester Kramer.

De instroom van de vluchtelingen naar de locatie in Dokkum, vindt gecoördineerd plaats via het 'overstappunt' in Heerenveen. De plaatsing van vluchtelingen op opvanglocaties wordt uitsluitend gedaan door het zogenoemde Fries Coördinatie Punt (FCP).

De gemeente is nog bezig met meerdere grootschalige initiatieven. Er wordt in eerste instantie gekozen voor de opvang op grotere locaties. Dit omdat de gemeente de locaties gaat beheren. Kleinschalige opvang vraagt veel meer mensen voor het beheer. Zodra er meer bekend is over andere locaties, dan wordt dit bekendgemaakt.

Voor alle locaties zal straks hetzelfde gelden; er zullen vrijwilligers nodig zijn om de opvang goed te stroomlijnen. Zie voor meer informatie op de website van de gemeente: www.noardeast-fryslan.nl/oekraine