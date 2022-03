BLØF op vrijdag Oerrock

di 15 maart 2022 08.30 uur

URETERP - Het programma voor de vrijdagavond van Oerrock is bekend. BLØF is de grote naam van de tweede avond van het Ureterper festival. Een headliner die garant staat voor een mooi en kwalitatief optreden, zoals bij eerdere bezoeken van de Zeeuwse formatie aan Ureterp is gebleken.

Oerrock breekt wel met een traditie. De toegang tot de vrijdagavond is in tegenstelling tot andere jaren niet gratis. De keus om entree te heffen is gemaakt om er zeker van te zijn de publieke belangstelling adequaat en veilig op te kunnen vangen. De beslissing is genomen in overleg met de gemeente Opsterland.

"Oerrock is na Corona het eerste grote festival in Friesland. Wij verwachten daarom een enorme belangstelling. We kunnen en willen uit het oogpunt van veiligheid niet het risico lopen dat er zich rond het terrein duizenden mensen verzamelen die niet naar binnen kunnen. Daarom kiezen we dit jaar voor kaartverkoop. Op is op. Alleen met een kaartje kom je binnen", licht voorzitter Sietze Boonstra van Oerrock toe.

De vrijdag start aan het eind van de middag met een kinderdisco en optredens van Hippe Gasten. Kinderen tot twaalf jaar mogen gratis naar binnen. Ouders (één ouder gratis) of volwassen begeleiders van de kinderen moeten wel een kaartje kopen. Het jeugdprogramma duurt tot acht uur ’s avonds.

Naast headliner BLØF wordt de line-up gevormd door: Vangrail, Suzan & Freek, Bökkers, The Hillbilly Moonshiners, Groove Department, Kings of Diamons en Blazuh. Een gevarieerd en aansprekend muziekaanbod. Zeker de moeite waard is het optreden van het Achterhoekse zangduo Suzan & Freek dat de afgelopen jaren grote populaire verwierf. En het loont om tot het einde te blijven, want Vangrail, voor de vijfde keer op Oerrock, staat garant voor een knallende en passende afsluiter van de avond.

Een kaartje voor de vrijdagavond kost 10 euro. "Een meer dan redelijke prijs voor een mooie line-up die garant staat een heerlijk avondje uit", aldus bestuurslid Jorryt Taekema. De kaartverkoop van vrijdag 27 mei 2022 start op donderdag 17 maart vanaf 12:00 uur. Toegangsbewijzen zijn uitsluitend digitaal verkrijgbaar.