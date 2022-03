Boete voor doodsbedreiging in tv-programma over motorcrossbaan De Prikkedam

ma 14 maart 2022 16.50 uur

LEEUWARDEN - “Dit heb ik nog nooit bij het eind gehad”, verzuchtte de 56-jarige motorspecialist uit Jubbega, terwijl hij plaatsnam in het stoeltje tegenover rechter Mathieu van Linde. 'Verbale bedreiging’ luidde het verwijt waaraan de man zich schuldig zou hebben gemaakt. Daar zat een verhaal met een lange geschiedenis achter.

“Ben helemaal gek van die club”

In een uitzending van het tv-programma 'Opstandelingen’ had de Jubbegaster iemand met de dood bedreigd. Daar draaide hij ook niet omheen. In de uitzending, op 10 juni vorig jaar, had de man er iets uitgeflapt waar hij achteraf veel spijt van had. Centraal in het verhaal staat motorcrossbaan De Prikkedam in Makkinga. De verdachte komt er al jaren. “Ik was vijf jaar, toen ging ik met mijn vader naar de Prikkedam. Ik heb mijn hele leven aan motorsport gedaan, ik ben helemaal gek van die club”. Hij is een paar keer Nederlands kampioen geweest.

Gedoogsituatie

Zijn hobby is zijn werk geworden, hij verkoopt en sleutelt aan crossmotoren. Probleem is dat op De Prikkedam al jaren de geluidsnormen worden overschreden. Een situatie die altijd door de gemeente Ooststellingwerf werd gedoogd. Tot een nieuwe buurman 20 jaar geleden de gedoogsituatie aanvocht. De motorclub heeft volgens de Jubbegaster er alles aan gedaan om aan de regels te voldoen, maar de club continu door de buurman gedwarsboomd zijn.

Dreigbrieven, kogelbrieven, lawaaiprotesten

De situatie escaleerde, beide partijen kregen dreigbrieven, kogelbrieven, er werden lawaaiprotesten georganiseerd. Het programma Opstandelingen (BNN/VARA) stelt dit soort kwesties aan de kaak. In een interview met presentatrice Sophie Hilbrand deed de Jubbegaster de gewraakte uitspraak. Nadat er eerst al een heel gesprek aan vooraf was gegaan, kreeg hij een microfoon onder de neus met de vraag hoe hoog het hem nu werkelijk zat. “Als ik er nou bij neerval, dan vermoord ik hem eerst nog”, antwoordde hij. Met \'hem’ doelde hij op de buurman.

Knipgebaar

De rechter had dat deel van de uitzending bekeken: Van linde zag dat de verdachte even stilviel, leek te beseffen wat hij had gezegd en dat de camera aan stond, waarna hij met zijn vingers een knipgebaar maakte. Alsof hij wilde zeggen: knip dit er maar uit. Maar toen de programmamakers een half later contact opnamen, met de vraag of het bewuste fragment eruit moest, had de Jubbegaster gezegd dat het mocht worden uitgezonden.

“Laat het er maar in”, had hij gezegd. En dat was nu juist het punt waar de rechter over viel. “Het was dé gelegenheid om er bewust even bij stil te staan. U had op dat moment anders moeten beslissen”, aldus Van Linde.

“Enorm groot bereik”

De rechter tilde er bovendien, net als officier van justitie E. Nijboer, zwaar aan dat de verdachte de uiting had gedaan op nationale televisie. Van Linde: “U hebt een enorm groot bereik gehad”. De rechter hield er wel rekening mee dat de Jubbegaster spijt heeft betuigd en excuus heeft gemaakt. De officier had een deels voorwaardelijke boete geëist – 400 euro waarvan de helft voorwaardelijk – maar daar ging de rechter niet in mee. Van Linde maakte er een onvoorwaardelijke geldboete van 250 euro van.

Geen hoger beroep

“Ik wil voorkomen dat er een situatie ontstaat dat u onder een vergrootglas ligt en door anderen wordt gedreven om opnieuw een grens over te gaan”. De verdachte legde zich neer bij de beslissing, hij gaat niet in hoger beroep. Hij was erachter gekomen dat hij en de buurman bijna dezelfde hobby hebben: ze houden allebei van sleutelen, alleen bij de buurman ligt de focus niet bij crossmotoren maar op 4x4 auto’s. “We hadden beter bij elkaar kunnen komen, hij had zelfs gebruik kunnen maken van de baan”, zei hij met spijt in zijn stem.