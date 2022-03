Uitslaande schuurbrand aan Verbindingsweg bij Ureterp

ma 14 maart 2022 15.47 uur

URETERP - Aan de Verbindingsweg in Ureterp is maandagmiddag brand uitgebroken in een schuur. De brand werd ontdekt door mensen in een passerend voertuig. Zij sloegen alarm, mede ook omdat er niemand thuis was.

De brand ontwikkelde zich snel tot een uitslaande brand waarbij de rookwolken in de wijde omgeving goed te zien waren. De brandweer werd om 15.21 uur opgeroepen en er is vrij snel opgeschaald. Dit gebeurde omdat het vuur kon overslaan naar nabijgelegen huizen. Eén van de woningen heeft een rieten kap.

Meerdere brandweerploegen zijn ter plaatse gekomen om de uitslaande brand te bestrijden. De ploegen van Ureterp, Drachten, Burgum en Beetsterzwaag zijn ter plaatse gekomen om de brand te bestrijden. De brandweer van Burgum bracht 6000 liter water omdat er wat problemen waren om voldoende bluswater te krijgen.

Een woning met rieten kap vatte omstreeks 18.00 uur ook vlam. Klik hier voor info.

FOTONIEUWS