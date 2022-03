Hoger beroep: weer acht maanden cel geëist voor Anjumer die bierfles naar agent gooide

ma 14 maart 2022 13.45 uur

LEEUWARDEN - In hoger beroep is er opnieuw acht maanden cel plus vier maanden voorwaardelijk geëist tegen de Anjumer (27) die in de nacht van 30 op 31 december bewust een volle bierfles tegen het hoofd van een politieman zou hebben gegooid. Net als bij de rechtbank, de zaak werd daar door de politierechter behandeld, bleef de Anjumer volhouden dat er geen sprake was van opzet: hij zou bier over de agenten hebben willen sprenkelen en niet bewust en gericht met het flesje op de agent hebben gemikt.

Positieve zelftest

Het leek er in eerste instantie op dat de zaak, die versneld was aangebracht bij het hof, maandag door zou gaan. Vanuit de Penitentiaire Inrichting (PI) Esserheem in Veenhuizen had advocaat Bart Canoy te horen gekregen dat de verdachte een positieve zelftest had gedaan en van de directeur van de PI zijn cel niet mocht verlaten.

Beeldverbinding vanuit PI

Canoy deed het verzoek om zijn cliënt naar huis te sturen tot aan de inhoudelijke behandeling. Die zou begin mei plaats kunnen vinden. Terwijl het hof een beslissing wilde nemen over het schorsingsverzoek bleek dat de verdachte in de PI klaar zat om via een beeldverbinding de behandeling bij te wonen. De zaak werd alsnog inhoudelijk behandeld.

Noodverordening

Het was in december vorig jaar al de hele maand december al onrustig geweest in Anjum. Vanwege de onrust had de burgemeester een noodverordening uitgevaardigd. Op de avond van 30 op 31 december kwamen politie en de ME in actie omdat jongeren de brandweer hinderden bij het blussen van een brand aan de Mûnebuorren.

Tikken met de wapenstok

De agent die gewond raakte maakte deel uit van een groep die de ME ondersteunde. Samen met nog wat mensen stond de verdachte in voortuin van zijn woning. Toen de groep niet snel genoeg gehoor gaf aan het bevel om naar binnen te gaan, werden er tikken met de wapenstok uitgedeeld.

Oogcontact

De verdachte kreeg twee tikken van het latere slachtoffer. Bij de tweede klap, op zijn linkerhand. Volgens de agent reageerde de Anjumer daarop meteen door hem de bierfles in het gezicht te gooien. Volgens de agent was er oogcontact tussen hem en de verdachte voor de fles werd gegooid. Ook twee collega-politiemensen bevestigden dat de verdachte bewust en met kracht het flesje gooide.

Afleidingsmanoeuvre

De Anjumer beweerde dat hij, als een soort afleidingsmanoeuvre om zijn familieleden te beschermen, het flesje vasthield en bier over de agenten wilde sprenkelen. Bij het heen en weer zwaaien zou het flesje uit zijn hand zijn geschoten. Hij zou niet hebben gezien wie hem met de wapenstok heeft geslagen. Sinds het voorval zit hij vast. Op de vraag wat het verblijf in de cel met hem doet, zei hij alleen maar dat hij “verschrikkelijk” vond.

Verdachte reageerde “provocerend en opgefokt”

Volgens advocaat-generaal (AG, de officier van justitie in hoger beroep) Sascha du Fossé reageerde de verdachte die avond “provocerend en opgefokt” toen de agenten hem maanden om in de woning te gaan. De AG ging er vanuit dat de man het bierflesje bewust en “heel hard” de agent in het gezicht heeft gegooid.

Oogkas kapot

De gevolgen voor de agent zijn ingrijpend. Hij liep een kapotte oogkas en een gebroken neus op. De man is nog niet steeds aan het werk. Hij moet volgens advocaat Nanne Greven “een ingrijpende operatie” ondergaan, waarbij een reconstructie van de oogkas wordt gemaakt. De agent zei dat hij de verdachte “voor honderd procent” aansprakelijk stelde voor wat hem is overkomen.

Schadebedrag van 10.000 euro

Omdat nog onzeker is wat het verdere verloop zal zijn, diende het slachtoffer een voorlopige schadeclaim in. De AG vond dat het hof in elk geval een schadebedrag van 10.000 euro moet toewijzen. Canoy vond dat er teveel twijfels waren over de identiteit van de flessengooier, hij bepleitte vrijspraak.

Het hof doet op 28 maart uitspraak.