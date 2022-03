SNS en IQ Makelaars komen naar u toe!

ma 14 maart 2022 11.07 uur

DOKKUM - Angela van der Staal, financieel adviseur bij de SNS en Jan-Douwe Streekstra, makelaar bij IQ Makelaars Friesland komen op zaterdag 19 maart naar u toe!

"Het is bijna een jaar geleden dat de nieuwe SNS vestiging aan de Hoogstraat 1 in Dokkum werd geopend. Om hier meer bekendheid aan te geven komen we op 19 maart met onze mobiele winkel naar u toe." Waar veel banken hun deuren sluiten, opent de SNS juist meer kantoren. "We willen dichtbij onze klanten en midden in de maatschappij staan." Hier herkent Jan-Douwe zich ook prima in. Een persoonlijke benadering en daar zijn waar het nodig is, zijn waarden waar zowel de SNS als IQ makelaars zich goed in kunnen vinden.

iQ Makelaars Noordoost Friesland is een onderdeel van een landelijke franchise organisatie. Door het grote landelijke netwerk in combinatie met eigen verhuurmakelaardij 123Wonen is het zoekgebied van potentiële kopers en woningzoekenden erg groot. Juist in deze tijden komen er zeer veel aanvragen binnen vanuit het westen en midden van het land met de vraag naar woonruimte in noord Nederland. "Met vestigingen in Leeuwarden en Dokkum zijn we dus altijd lokaal aanwezig en bereikbaar. Landelijke slagkracht, lokale bereikbaarheid en altijd 'No Cure no Pay'"

"We hebben dan ook besloten om de handen in een te slaan en samen een \'Woondag’ te organiseren. Dit zal op 19 maart a.s. plaats vinden. We staan in de ochtend van 10.00u tot 12.30u op het Maartensplein in Kollum. ’s Middags van 13.00u tot 16.00u zijn we te vinden op het parkeerterrein bij de Albert Heijn aan de Hogedijken in Dokkum. We zijn niet te missen, want we komen in een opvallende paarse mobiele winkel."

Dus heeft u prangende woonvragen, of gewoon eens even sparren met een financieel adviseur en/of makelaar? "We zien u graag op 19 maart!"

