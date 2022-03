Noardburgum start biodiversiteitsprojecten

ma 14 maart 2022 11.03 uur

NOARDBURGUM - Op zaterdag 12 maart zijn de eerste twee biodiversiteitsprojecten in het dorp Noardburgum gerealiseerd. Om 9.00 uur zijn veertien vrijwilligers van de Baptistenkerk en de werkgroep biodiversiteit begonnen met een grote steenbreekactie op het plein voor de kerk van de Baptistengemeente Noardburgum.

Er zijn veel tegels verwijderd en veel bijen- en vlinderplanten/struiken geplant. Binnenkort worden de gevels van de kerk nog voorzien van nestkasten voor verschillende soorten vogels en vleermuizen.

's Middags hebben leden van de werkgroep met hulp van een kraan een nieuw ooievaarsnest geplaatst bij de pingo tegenover Scherjon's Klompenmakerij en Klompenmuseum aan de Dr. Ypeylaan. De paal van meer dan 300 kg is 10 meter lang en zit ruim anderhalve meter in de grond. Van het oude nest was niet veel meer over en het is daarom verwijderd.

Vrijwel dagelijks is in de aangrenzende weilanden een paartje ooievaars aanwezig om eten te zoeken. Mogelijk betrekken zij binnenkort al de nieuwe luxe bovenwoning. De steenbreekactie en het plaatsen van het nieuwe ooievaarsnest zijn in Noardburgum de eerste acties van het project \'Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip’ dat als doel heeft om de biodiversiteit in en rond het dorp te vergroten.