CO2-compensatiefonds Wagenborg geeft geld aan 'Ameland in bloei'

ma 14 maart 2022 10.59 uur

NES (AMELAND) - De onafhankelijke beoordelingscommissie van het CO2-compensatie-fonds van Wagenborg Passagiersdiensten heeft aan een projectvoorstel van Wildbeheereenheid Ameland het gevraagde bedrag toegekend van 3025 euro. Met het project 'Ameland in bloei' wil WBE-Ameland de biodiversiteit op het eiland verbeteren door het aanleggen van wildakkers. Die zijn niet alleen goed voor de biodiversiteit, maar leveren ook een fraai landschap op.

Wildbeheereenheid-Ameland (WBE-Ameland) wil met het project de biodiversiteit op het eiland verbeteren. Wildakkers zijn akkers of bermen die zijn ingezaaid met een mengsel van verschillende wilde bloemen, waardoor ze meer voedsel bevatten dan de huidige schrale grond en meer dekking bieden aan vogels en klein wild. De akkers zijn daarnaast aantrekkelijk voor insecten en ze vormen mooie, kleurrijke elementen in het landschap. WBE heeft vorig jaar al een pilot uitgevoerd met wildakkers, die tot goede resultaten heeft geleid. De gevraagde bijdrage uit het CO2-compensatiefonds is bestemd voor de aankoop van zaadmengsels.

WBE-Ameland is opgericht in 1982 om op het eiland een evenwichtige wildstand te realiseren. De wildbeheerders doen dat niet alleen door te jagen maar ook door het houden van wildtellingen, natuur-schoonmaakdagen en cursussen over bijvoorbeeld: reewild, grofwild en wildhygiëne. De beheereenheid telt 90 leden en vijf aangesloten verenigingen.

Het CO2-compensatiefonds is in het leven geroepen door Wagenborg Passagiersdiensten met als doel de CO2-uitstoot van het reizen met de veerdienst te compenseren. Passagiers van de veerdiensten naar Schiermonnikoog en Ameland kunnen een vrijwillige toeslag betalen om de uitstoot van hun overtocht te helpen compenseren. Wagenborg garandeert een budget van 30.000 euro per jaar; wanneer dat niet volledig wordt toegekend blijft het resterende bedrag staan voor de jaren daarna. De dorpsbelangen op Schiermonnikoog en Ameland vormen een onafhankelijke commissie die de ingediende voorstellen beoordeelt aan de hand van heldere criteria. De gemeenten Schiermonnikoog en Ameland verzorgen de administratie van de aanvragen. Eilanders kunnen elk jaar in januari voorstellen indienen voor projecten die uit het fonds gefinancierd kunnen worden. In het najaar worden via diverse kanalen oproepen geplaatst om nieuwe voorstellen in te dienen.