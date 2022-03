Gezonde sportkantine met watertappunt bij ASC '75

ma 14 maart 2022 10.36 uur

AUGUSTINUSGA - Zaterdag reikte wethouder Margreet Jonker het certificaat voor gezondere sportkantine uit aan ASC’75 Augustinusga en Surhuizum. Ook het watertappunt werd officieel geopend, hoewel dit al enige tijd in gebruik is door de leden. "Er is weer volop activiteit op het voetbalveld, dus dit was een mooi moment om de aandacht op de gezonde kantine en het watertappunt te vestigen," zegt wethouder Jonker.

Al een tijd onderweg

ASC’75 is al sinds 2019 bezig om gezonde keuzes aan te bieden voor de jeugd. Eerst werden gezonde alternatieven in de kantine getest, daarna werd er een advies gemaakt en als laatste stap werd het certificaat behaald en het watertappunt gerealiseerd. Het certificaat werd dan ook al in het voorjaar van 2020 behaald met behulp van Team:Fit coach Allard Donker. De aandacht voor een gezonde kantine bleef bij de vereniging. Team:Fit maakt bij een sportkantine of -accommodatie in een paar eenvoudige stappen het voedingsaanbod gezonder, zonder hiervoor omzet te hoeven inleveren. De Team:Fit coach werkt hierbij samen met de JOGG-regisseur van de gemeente.

Meer informatie

Wil uw sportvereniging ook het assortiment van de kantine uitbreiden met gezondere alternatieven? Of heeft uw vereniging interesse in een bijdrage aan een watertappunt? Neem dan contact op met JOGG-regisseur Willemijn Meijer via telefoonnummer 088-229 9198 of e-mail w.meijer@ggdfryslan.nl