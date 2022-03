De reden waarom mensen met een koptelefoon door Dokkum lopen

zo 13 maart 2022 17.20 uur

DOKKUM - De afgelopen weken liepen honderden mensen met een koptelefoon door het mooie Dokkum. Al deze wandelaars beginnen hun reis bij het kerkje van Aalsum. Buurtbewoners aldaar lieten WâldNet weten dat de parkeerplaats, waar anders vrijwel nooit iemand komt, nu regelmatig vol staat met auto's.

De aanleiding hiervoor is de zogenaamde 'podwalk' van de tv-serie Het Verhaal van Nederland. De geschiedenis van bijvoorbeeld Dokkum wordt niet alleen verteld op televisie maar mensen kunnen ook met een koptelefoon op een wandeling maken.

GPS

Na het installeren van een app, kan de podwalk door Dokkum gewandeld worden. Presentator Daan Schuurmans neemt de wandelaars mee op reis door de binnenstad van Dokkum en op tientallen punten vertelt hij over de stad.

Wandeltocht

Waarvoor dienen de bolwerken? Waarom liggen de weilanden rondom Dokkum een stuk lager dan de stad en hoe zijn de grachtjes in de vestingsstad ooit ontstaan? De poldwalk neemt de deelnemers mee in een twee uur durende wandeling.

Nadat de podwalk werd gelanceerd, liepen al gauw de eerste fanatici met hun koptelefoon door Dokkum. Het was in januari nog guur en koud weer. Nu met het zonnetje is het een stuk aangenamer. Daardoor wandelen de laatste twee weekenden honderden mensen door de stad met een headset of koptelefoon.

