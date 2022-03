Unieke Friese foto genomineerd voor De Groene Camera

zo 13 maart 2022 12.50 uur

METSLAWIER - Deze prachtige foto van een ijslandschap langs de Friese Wadden bij Ternaard is genomineerd voor De Groene Camera. Onder natuur- en landschapsfotografen is De Groene Camera een belangrijke fotowedstrijd waaraan duizenden mensen uit Nederland en België aan meedoen.

De foto bij Ternaard is gemaakt door de 39-jarige Arjan Sijtsma uit Metslawier. Hij is geboren en getogen in Dokkum en heeft al zo'n vijf jaar landschapsfotografie als hobby. Met zijn Canon camera gaat hij er 's ochtends het liefst vroeg op uit. Anderhalf uur voor zonsopkomst heeft hij vaak al een mooi plekje gevonden om een landschap op de gevoelige plaat vast te leggen.

IJslandschap

Voor de genomimeerde foto toog Sijtsma in de winter van 2021 naar de Waddenkust bij Ternaard. Hij herinnert het zich nog goed. "De gehele Waddenkust was veranderd in een geweldig ijslandschap, het was alsof je je in een Arctisch gebied waande. De kuststrook boven het Friese dorp Ternaard waar ik deze foto heb gemaakt, leek op een grote puzzel van ijs. Door de donkere sneeuwlucht kwam het prachtige witte landschap nog meer tot zijn recht. Een landschap waar ik nooit op uitgekeken zal raken...."

Uitreiking & expositie

De fotowedstrijd De Groene Camera bestaat uit zeven categorien en en de beste 10 foto's per categorie gaan naar de finale. De prijsuitreiking zal plaatsvinden op 21 mei in het Museon. Op deze dag vindt ook de opening van de expositie van de Groene Camera plaats. De winnaars kunnen hun winnende foto dus meteen bewonderen in de expositie.