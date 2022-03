Boekpresentatie Boek over Harkema: 'Al mijn moeders'

za 12 maart 2022 19.23 uur

HARKEMA - Zaterdag was de boekpresentatie van het nieuwste boek van schrijfster Anita Terpstra “Al mijn moeders” bij Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema.

Voorouders

Schrijfster Anita Terpstra komt oorspronkelijk uit Hallum. Ze dook in de geschiedenis van haar voorouders, die in de omgeving van Harkema leefden. Behalve dat haar opa en oma er geboren en begraven zijn, wist Anita Terpstra vrijwel niets van de geschiedenis van het dorp Harkema.

Artikel

Totdat een vriendin haar een artikel doorstuurde met de vraag: 'Hier komt jouw familie toch vandaan?’ Het is het begin van een zoektocht naar de achtergrond van haar voorouders, het dorp en zijn omgeving.

Berucht om armoede

Een plek die van oudsher berucht was om zijn extreme armoede, plaggenhutten en analfabetisme. Niemand nam het voor de bevolking aldaar op, ze werden vooral aan hun lot overgelaten. De kindersterfte was er hoog. Ook bij de voorouders van Anita Terpstra. “Al mijn moeders” is een confronterende familiehistorie, diepgeworteld in het Friese heide- en veengebied.

Over de schrijfster

Anita Terpstra studeerde journalistiek en kunstgeschiedenis. Eerder schreef ze veelgeprezen thrillers, waaronder het voor de Gouden Strop genomineerde Samen. Daarnaast schreef ze Het huis vol, een succesvol non-fictieboek over grote gezinnen van vroeger, en de roman De moedermaffia.

