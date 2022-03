Geld gestolen bij inbraak in kantinegebouw

vr 11 maart 2022 23.32 uur

DRACHTEN - Er is donderdag ingebroken in een kantinegebouw aan de Oude Slingeweg in Drachten. De inbraak vond plaats tussen 17.40 uur en 18.20 uur. Er is volgens de politie geld buitgemaakt.